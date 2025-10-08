Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, stai ritrovando equilibrio, ma ci vuole ancora pazienza. Le stelle indicano un piccolo successo personale o professionale entro la metà della settimana. In amore, Venere ti regala fascino: usa le parole giuste e potrai conquistare chi vuoi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 ottobre 2025), Marte nel segno ti rende magnetico, ma anche polemico. Evita discussioni inutili: non tutti meritano la tua intensità. Ottimo momento per nuovi progetti, specie se legati a comunicazione o viaggi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una settimana di movimento, ma anche di imprevisti. Non tutto va come vorresti, ma tu hai la forza di adattarti. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro… sorprendente! Sorridi di più, e le stelle ti sorrideranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti senti carico di responsabilità, ma le stelle ti dicono: “basta pensare solo al dovere!”. C’è spazio anche per il piacere, per un viaggio o un incontro che accende il cuore. Nel lavoro, buone notizie in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 ottobre 2025), hai voglia di rivoluzione, ma non tutto può cambiare in un giorno. Le stelle ti invitano alla prudenza, specie nelle spese. In amore, chi si è allontanato potrebbe farsi risentire. Valuta bene se vale la pena.

PESCI

Cari Pesci, settimana profonda, emozionale. Le stelle ti aiutano a chiarire ciò che senti. Non avere paura di dire la verità, anche se è scomoda. L’amore torna protagonista tra sabato e domenica, con una Luna romantica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: settimana profonda, emozionale. Le stelle ti aiutano a chiarire ciò che senti. Non avere paura di dire la verità, anche se è scomoda.