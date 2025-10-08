Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 9 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 9 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di grande energia! Marte ti sostiene e ti spinge a dire quello che pensi, ma occhio alle parole: potresti essere troppo diretto con chi non lo merita. L’amore torna protagonista nel weekend, con emozioni forti e qualche sorpresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 ottobre 2025), hai bisogno di certezze, ma le stelle ti invitano a lasciarti un po’ andare. Sul lavoro, qualcosa sta cambiando, e se accetti la sfida, potresti scoprire nuovi talenti. In amore, Venere ti osserva con un sorriso: basta chiuderti, è tempo di aprire il cuore

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza. Alcuni rapporti ti mettono alla prova, e potresti decidere di mettere dei paletti. L’importante è non drammatizzare. Fine settimana vivace e pieno di incontri stimolanti.

CANCRO

Cari Cancro, ti senti più forte, anche se qualcuno prova ancora a farti dubitare. La Luna favorisce le relazioni e i nuovi progetti: se devi fare una scelta importante, agisci entro giovedì. L’amore migliora, ma solo se smetti di guardare al passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 9 ottobre 2025), settimana un po’ nervosa. Vorresti che tutto fosse perfetto, ma ci sono ritardi o malintesi. Attenzione al lavoro: una parola di troppo può creare tensioni. Recupero da venerdì, quando la Luna ti ridona carisma e passione.

VERGINE

Cari Vergine, hai mille idee, ma forse troppe preoccupazioni. Prenditi un momento per respirare e organizzare meglio il tuo tempo. In amore, torna la dolcezza: qualcuno ti osserva con interesse, ma tu sembri ancora distratto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: c’è voglia di leggerezza, ma anche di chiarezza. Alcuni rapporti ti mettono alla prova, e potresti decidere di mettere dei paletti.