Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 8 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 8 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna nel segno vi aiuterà ad avere una marcia in più nel corso delle prossime ore. Coloro che di recente sono stati male o hanno affrontato delle situazioni poco chiare, adesso stanno soffrendo parecchio. L’amore potrebbe regalarvi qualche cosa in più, ma tutto dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 agosto 2024), anche se la Luna torna favorevole, ci saranno alcune situazioni da sistemare a tutti i livelli. Forse ultimamente siete stati in apprensione per un familiare o per una persona cara che non sta bene e ha bisogno di attenzioni e di cure. Adesso è venuto il momento di mettere voi stessi al primo posto e di curare i vostri interessi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avvertire un certo stato di agitazione in questa fase della vostra vita potrebbe essere considerato quasi fisiologico. Questo perchè spesso tendete a porvi obiettivi molto più grandi di voi e poi finite per rimanere delusi. Un amore che a luglio sembrava travolgente, adesso potrebbe tornare prepotentenente in discussione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento siete molto diffidenti soprattutto con voi stessi. Forse qualche delusione recente non vi ha fatto bene e vi ha causato delle disillusioni. Venere favorevole vi aiuterà a vivere l’amore con maggiore trasporto rispetto al mese di luglio che ormai vi siete messi alle spalle. Se qualcuno vi attacca, cercate di reagire con quello stile e quella classe che vi contraddistingue.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 8 agosto 2024), i cuori solitari stanno vivendo una fase di stress e di noia. Forse avreste bisogno di rimettervi in gioco per dimostrare anche a voi stessi che siete ancora seducenti, recuperando quell’autostima che ultimamente è venuta meno.

PESCI

Cari Pesci, qualche fastidio o qualche acciacco che avete vissuto in passato potrebbe tornare a fare capolino nella vostra vita e crearvi dei disagi. Pur non avendo più la Luna opposta dovrete ancora fare i conti con Venere contraria che potrebbe disseminare ostacoli in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: la Luna nel segno vi aiuterà ad avere una marcia in più nel corso delle prossime ore.