Oroscopo Paolo Fox della settimana 5-11 agosto 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 5 all’11 agosto 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 5 all’11 agosto 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana partirà alla grande, grazie all’influenza di Marte e Venere in ottimo aspetto nel vostro segno. La loro presenza vi aiuterà a trovare l’amore, da tempo latitante. Da venerdì il weekend diventa interessante, sono attese buone notizie sul versante professionale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, un po’ di tensione. Evitare i litigi sarà una scelta molto saggia per voi che non amate particolarmente lo scontro aperto in questo periodo. Agite con cautela, la prudenza – soprattutto nella carriera – non è mai troppa.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha un’attività in proprio potrà contare su dei guadagni in aumento in questa fase di agosto, ma anche chi invece lavora per conto d’altri potrebbe essere costretto a risolvere alcune azioni legali lasciate in sospeso. I rapporti instabili non fanno per voi, tagliate i rami secchi.

CANCRO

Cari Cancro, avete attraversato un momento difficile in amore ma la fiamma della passione non si è mai spenta e potrebbe essere riscoperta e rivalutata proprio in questa settimana. Il lavoro frizzante permette una svolta professionale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (5-11 agosto 2024), sarà una settimana aperta a nuove possibilità non soltanto in amore ma anche nella carriera. Chi vive invece un rapporto stabile da tempo potrebbe pensare a un’evoluzione, magari una di quelle che porta all’altare.

VERGINE

Cari Vergine, questa settimana promette scintille anche grazie alla presenza di Venere che altera alcune faccende lavorative. Tensioni incombono anche nella vita di coppia, ma niente è perduto, siete ancora in tempo per recuperare.

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana prevede un recupero in amore, ma tutto dipenderà dalla vostra vena polemica. Buttatevi alle spalle le liti inutili e vedrete che la vostra vita di coppia rinascerà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la Luna nel segno potrebbe sconquassare qualche sentimento ma l’amore sarà più forte e resisterà alla turbolenza. Ciò nonostante, lasciarsi andare alla passione sarà più difficile del previsto per voi che amate essere metodici e razionali, quindi sarete molto cauti, anche a lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la passione potrebbe travolgervi in questa settimana e in modo del tutto spontaneo. Non vi piace essere forzati, amate la naturalezza degli eventi e odiate l’incomprensione. Chi vive in coppia sarà in fase di recupero, ma attenzione ai fantasmi passati, chi è stato tradito potrebbe avere difficoltà con la fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore potrebbe esserci un riavvicinamento dopo le liti degli ultimi tempi. Chi è intenzionato a rinvigorire la sfera professionale andrà incontro a nuove idee per avvicinarsi al successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, occhio alle parole soprattutto in amore. Questo è un periodo delicato e dovete dare il giusto peso a quello che vi esce dalla bocca. A lavoro ci sono alcune revisioni in vista, ma evitate gli azzardi perché la vostra condizione economica non vi sprona.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase delicata, di selezione: non volete chiunque al vostro fianco per affrontare il mese d’agosto, volete una persona che sappia tenervi testa e che ci sia sempre per voi. Tante opportunità in vista così come tante incertezze per voi. Fatevi valere a lavoro.

