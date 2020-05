Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox dovete assolutamente cercare di razionalizzare un periodo di tempesta emotiva, dove state cercando di digerire una scelta particolarmente sofferta. Dovete chiudere con il passato e ripartire, e questo riguarda sia il lavoro che l’amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore una verità che non volevate ascoltare sta pian piano emergendo, e dovete affrontarla insieme alle sue conseguenze. Sarà un modo per ripartire alla ricerca della vostra felicità. Sul lavoro cercate di evitare tensioni con chi è dell’Acquario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede ancora in balia di voi stessi e di una scelta che siete chiamati a fare e che vi ha fatto entrare in crisi con voi stessi. Da una crisi, però, viene fuori sempre qualcosa di buono: che sia un riassestamento delle precedenti condizioni o un cambiamenti di cui necessitavate senza esservene resi conto per tanto tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox la giornata di domani è particolarmente positiva per quanto riguarda l’amore, che sembra andare a gonfie vele. Con il partner siete molto stabili e uniti, mentre i single potrebbero avere un colpo di fulmine per una persona dello Scorpione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox l’amore non va a gonfie vele per via di una Luna dissonante, ma il recupero è vicino e anzi, nel fine settimana vivrete belle emozioni. Sul lavoro siete alla ricerca di un miglioramento necessario.

PESCI

Cari Pesci, se c’è qualche problema in amore bisogna affrontarlo con cautela e senza rabbia. La rabbia, in questo caso, rovinerebbe anche quello che non si è ancora rovinato. Cercate di essere diplomatici, è un gesto d’amore anch’esso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: la giornata sarà particolarmente positiva per quanto riguarda l’amore, che sembra andare a gonfie vele.

