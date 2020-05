Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 7 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox dovete intraprendere un percorso di recupero in amore, e se avete una relazione con persone del Cancro non sarà proprio facilissimo arrivare a un compromesso per salvare la coppia. Sul lavoro cerca di non volere tutto e subito.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede affrontare una giornata non del tutto in discesa, dove soprattutto la Luna in opposizione potrebbe causarvi qualche problema. Da venerdì, comunque, abbandonerete il nervosismo per abbracciare emozioni più positive e controllate.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, cari Gemelli, domani potreste avere qualche tensione con il partner, che vi farà arrabbiare per dei motivi stupidi. Potete portare pazienza o scegliere di andare allo scontro, ma la prima opzione vi farà risparmiare delle energie che potrete reinvestire in altro.

CANCRO

Cari Cancro, Saturno contro al lavoro vi favorisce, vi aiuta a compiere quei passi che, un po’ per timidezza e un po’ per paura, non riuscivate a fare. In amore cercate di fare chiarezza, se avete trovato qualcosa che vi soddisfa più della precedente non dovete sentirvi in colpa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la giornata vi vedrà particolarmente tristi, demotivati e depressi. E’ una fase, però, che vi spingerà a chiedervi se siete felici e a cercare ulteriore bene per la vostra vita amorosa e professionale.

VERGINE

Cari Vergine, se dovete dire qualcosa di importante al partner cercate di farlo domani, comunque non rimandate ulteriormente o un piccolo problema finirà per ingigantirsi nella vostra testa. In famiglia c’è qualche tensione, non alimentatela ma spegnetela.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: Saturno contro al lavoro vi favorisce, vi aiuta a compiere quei passi che, un po’ per timidezza e un po’ per paura, non riuscivate a fare.

