Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, voglia di equilibrio, ma anche di emozioni nuove. Saturno mette alla prova, ma voi avete la grazia e la logica per uscirne bene. Sul lavoro c’è qualcosa da chiarire: meglio farlo subito. L’amore cresce piano, ma cresce.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 ottobre 2025), siete magnetici! E anche un po’ imprevedibili. In amore potete conquistare chiunque, ma attenzione a non creare gelosie inutili. Sul lavoro state maturando una scelta importante: fidatevi dell’intuito, che è il vostro superpotere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di cambiare aria, magari anche solo metaforicamente. Le stelle parlano di nuovi inizi, viaggi, studi, contatti lontani. L’amore torna sorridente dopo un periodo grigio. Fatevi avanti, ma senza correre troppo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ stanchi, ma tenaci come sempre. Il lavoro vi assorbe, però non dimenticate la vita privata: qualcuno vicino a voi ha bisogno di una parola dolce. Weekend di recupero emotivo, con buone notizie in arrivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 ottobre 2025), creatività alle stelle! State uscendo da un periodo statico e avete voglia di rivoluzionare tutto. Attenzione però a non spiazzare chi vi vuole bene: non tutti vi seguono nei vostri voli mentali. In amore serve un po’ più di costanza.

PESCI

Cari Pesci, siete dolci ma anche profondi, e questa settimana avrete intuizioni incredibili. In amore c’è un ritorno o un nuovo incontro dal sapore familiare. Sul lavoro qualcuno riconosce finalmente il vostro valore. Fidatevi del cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ma ricordate sempre, non chiedete alle stelle cosa fare. Ascoltate il vostro istinto: le stelle lo illuminano, ma la strada la scegliete voi