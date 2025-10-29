Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana piena di energia! Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi siete segni di fuoco: non vi fermate. L’amore torna protagonista nel weekend, ma occhio alle parole: non serve sempre avere ragione, a volte basta aver pace.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 ottobre 2025), state cercando stabilità, e questa volta non solo economica. Venere è dalla vostra parte: chi ha avuto discussioni può chiarire. Sul lavoro, un piccolo rallentamento serve solo a riorganizzarsi. Niente fretta, ma neppure troppa ostinazione!

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ in altalena, tra entusiasmo e momenti di dubbio. Però le stelle parlano di nuove opportunità: messaggi, proposte, contatti fortunati. In amore c’è curiosità, ma anche bisogno di sincerità. Non fate i misteriosi, almeno stavolta!

CANCRO

Cari Cancro, il cuore si risveglia! Un progetto o una persona riaccende emozioni che pensavate sopite. Lavorativamente parlando, serve coraggio: avete idee buone ma dovete crederci voi per primi. Domenica top per ritrovare armonia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 30 ottobre 2025), il vostro ruggito torna forte. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti messi da parte, ora potete riconquistare spazio e rispetto. In amore c’è una bella carica passionale, ma attenzione all’orgoglio: ammettere un errore non vi toglie nulla.

VERGINE

Cari Vergine, settimana pratica: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Chi è in coppia deve dedicare più tempo ai sentimenti. Domenica interessante per chi cerca risposte interiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

