Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 3 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 3 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che c’è un certo risveglio interiore. Non siete ancora al top, ma le idee sono più chiare. Sta finendo la fase di interregno in cui vi sentite in bilico in cui non sapete se portare avanti dei progetti oppure addirittura bloccarli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 febbraio 2022), puntate molto su questo periodo per rinnovarvi dentro e fuori ma ci sono alcuni pianeti contrari alle questioni riguardanti la casa. Ciò può indicare sia che ci sono problemi abitativi sia che magari alcuni più giovani vogliano andare a lavorare in un’altra città.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore siete pieni di inventiva e protagonisti. Sembra che le stelle siano dalla vostra parte anche dal punto di vista delle percezioni delle emozioni perché quello che state vivendo adesso è importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Saturno transita in maniera attiva per il settore delle relazioni e dei soldi. Ora cercate di superare un piccolo problema economico che vi portate dietro da tempo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 3 febbraio 2022), le prossime saranno giornate molto frenetiche, non che i giorni passati siano stati di ozio… Sarete pronti a rinunciare a qualcosa d’importante pur di riguadagnare la vostra libertà.

PESCI

Cari Pesci, le giornata di domani vi vedrà godere di un punto di forza. Giove è nel segno quindi confidate molto su questa posizione planetaria. Ma attenzione: siete sempre voi gli artefici del vostro destino!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: siete pieni di inventiva e protagonisti della vostra vita. Avanti così!