Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere favorevole chiede più presenza in amore. Il sole è in aspetto conflittuale, questo significa che qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre parole. Più che una settimana difficile sembrano giornate in polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, i contatti sono favoriti, tutta la situazione astrologica vi rende ancora più disponibili nei confronti degli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 dicembre 2024), Venere tornerà a favore nei primi giorni di gennaio, adesso avreste bisogno di qualcuno che vi rassicuri un po’. Per quanto riguarda il lavoro, tenete sempre un occhio vigile sull’aspetto legale e burocratico delle vostre iniziative.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che nascono ora sono davvero di riferimento. Tuttavia la settimana mette in discussione la vostra disponibilità nei confronti degli altri, vi manca qualcosa, il vostro ambiente. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle proposte che vi faranno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, pensate con calma a tutte le decisioni da intraprendere in amore. Un po’ di agitazione resta, attenti a non affrettare i tempi. Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo invita a fare buoni progetti per il 2025. C’è un’occasione da sfruttare entro gennaio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 dicembre 2024), evitate di fare polemiche inutili. Chi è annoiato dalla solita routine cercherà di variare, non bisogna per questo cercare per forza la trasgressione. Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande carica, energie vincenti ma bisogna fare i conti con alcune persone che remano contro.

PESCI

Cari Pesci, in qualche coppia pesa un problema legale, una disputa non chiarita con un ex. Non bisognerebbe discutere di queste cose proprio a Natale, la luna sarà favorevole e le ispirazioni non mancheranno. Per quanto riguarda il lavoro, a metà settimana ci sarà tanto da fare, troppa tensione, consiglio di controllare le proprietà, possono esserci delle uscite impreviste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: le storie che nascono ora sono davvero di riferimento.