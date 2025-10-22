Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere nel segno, affiancata dal Sole, porta una nuova energia nei sentimenti. Sarete più carismatici e, nelle giornate del 24 e 25, potreste vivere momenti di grande passione, ritrovando piaceri ed emozioni dimenticate. Per quanto riguarda il lavoro, anche in campo professionale il clima migliora: arrivano riconoscimenti attesi e segnali positivi per chi esce da un periodo di fermo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 ottobre 2025), le giornate sono dominate da tensioni e incomprensioni, sia in ambito sentimentale sia tra le mura di casa. La grande sensibilità rischia di farvi sentire sotto pressione anche per questioni che non dipendono da voi. Lavoro? Fatica e stress sono parole chiave per il momento, anche per via di cambiamenti interni che vi hanno portato a nuovi ruoli o a cambi di sede o ambienti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è il momento di concretizzare i sogni, puntando su relazioni che vi nutrano emotivamente e psicologicamente. Non lasciate che le insicurezze guidino le vostre decisioni, guardate all’immediato futuro con entusiasmo. Lavoro? Analizzate con lucidità ogni possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se una situazione sentimentale finora traballante tende a peggiorare, non rifugiatevi nei consigli altrui, ma cercate dentro di voi la forza per un cambiamento che sia davvero personale. Per quanto riguarda il lavoro, grinta e costanza caratterizzano il periodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 ottobre 2025), le relazioni che hanno già superato varie prove ora si rinsaldano grazie alle esperienze passate. Per quanto riguarda il lavoro, per le persone che hanno più progetti o contratti in essere è probabile che ci sia un cambiamento in corso.

PESCI

Cari Pesci, con Mercurio a favore non è escluso che nascano delle emozioni speciali. Solo chi vive una relazione traballante dovrebbe evitare di lasciarsi sopraffare dalle paure e dalle insicurezze. Capitolo lavoro: le stelle sono vantaggiose per questioni economiche e potrebbero favorire soluzioni rapide a problemi di tipo burocratico o legale che si trascinano da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Venere nel segno, affiancata dal Sole, porta una nuova energia nei sentimenti.