Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo potreste dover affrontare qualche problema o discussione legati ai soldi. Avete speso più del previsto e ora vi trovate un po’ in difficoltà? Cercate di risolvere queste questioni senza farvi prendere dall’ansia o dalla fretta. Anche sul lavoro vorreste accelerare i tempi, ma serve cautela.

SCORPIONE

Scorpione, una giornata quella di domani all’insegna del nervosismo e della tensione. D’altronde avete Sole e Luna in opposizione per cui non potrebbe essere altrimenti. Evitate quindi discussioni e problemi con chi vi circonda, e in particolare con le persone a cui volete più bene. Fate attenzione anche sul lavoro, qualcuno potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani inizia finalmente per voi una fase di ripartenza. Dopo il lungo stop a causa del virus che vi ha bloccato soprattutto dal punto di vista lavorativo, è arrivato il momento di darvi nuovamente da fare. In amore avete voglia di impegnarvi di nuovo, ma dovete prima scegliere il partner giusto: non potete portare avanti due storie contemporaneamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo giovedì 23 aprile sarete pieni di energia e voglia di fare. Chi è single potrebbe fare nuovi importanti incontri, mentre chi è in coppia potrà consolidare il proprio rapporto. Qualche delusione specie nelle amicizie vi spingono a voler cambiare vari aspetti della vostra vita e fare nuove conoscenze.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata decisamente sottotono per il vostro segno. Avete tanti impegni e tante cose da fare, per cui cercate di non stressarvi troppo. Se dovete prendere delle decisioni importanti, forse è meglio rimandare a tempi migliori. Agitazione in amore, siate cauti. Attenzione anche a livello economico se state valutando di compiere investimenti importanti.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete bisogno di maggior riposo perché il periodo è davvero stressante. Qualcosa potrebbe farvi star male, ma voi andate avanti per la vostra strada. Le cose migliorano in amore dopo una fase turbolenta. Sul lavoro fate attenzione perché potrebbero esserci discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: grande voglia di amare e di conoscere nuove persone.

