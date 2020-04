Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 23 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di maggiore positività ed entusiasmo in tutto quello che fate. Se vi siete resi conto che una storia proprio non funziona più, è il momento di voltare pagina e guardare avanti. D’altronde continuare a litigare non serve a nulla, per cui meglio rendersi conto che il rapporto è giunto al capolinea.

TORO

Cari Toro, giornata tutto sommato positiva per il vostro segno. Avete dovuto affrontare qualche delusione, ma almeno così avete capito quali persone sono davvero importanti. Concentratevi su di loro. Avete infatti voglia di amare e di dedicarvi a chi davvero vi vuole bene. Novità positive in arrivo anche sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – domani sarà una giornata molto favorevole per quanto riguarda l’amore e le emozioni che potrete vivere. Ultimamente infatti siete stati molto presi dal lavoro, ma ora forse è il caso di guardare avanti e darvi altre priorità. D’altronde in campo professionale potreste dover affrontare qualche contrattempo.

CANCRO

Cancro, nervosismo e tensione nell’aria nella giornata di domani, 22 aprile 2020. L’amore vi regalerà presto emozioni positive, in particolare se avete a che fare con una persona del Toro. Ottime prospettive, invece, sul fronte lavorativo. Se avete in ballo dei progetti ambiziosi, portateli avanti con entusiasmo.

LEONE

Cari Leone, siete particolarmente tesi e nervosi nella giornata di domani, giovedì 23 aprile 2020. Qualcuno potrebbe infatti farvi arrabbiare specie in ambito lavorativo: attenzione dunque alle discussioni con colleghi e superiori. In amore se mantenete la calma le cose andranno decisamente meglio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox cercate di riposare un po’ e mantenere la calma. Non è infatti una giornata indimenticabile secondo le stelle. Amore piuttosto sottotono, con possibili litigi in vista con il partner. Chi è single potrebbe invece fare nuovi incontri. Un’amicizia potrebbe invece trasformarsi in qualcosa di più prezioso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli. Avete tanta voglia di vivere e di innamorarvi. Le stelle vi proteggono, anche se potrebbe esserci tensione sul lavoro.

