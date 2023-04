Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime 24 ore la migliore cosa da fare sarà quella di puntare sull’amore. Le coppie di lunga data devono cercare di recuperare. Chi sta vivendo un nuovo amore deve sostenerlo con forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 aprile 2023), dovete riscoprire la forza che avete dentro di voi e migliorare il rapporto con quello che vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare qualcosa di importante entro la fine del mese di maggio e lo rivela il transito del Sole.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime 48 ore ci saranno dei ripensamenti importanti. In genere prendete troppi impegni, perché avete una bella carica di energia. Successivamente però vi rendete conto di aver esagerato e vi sentite stanchi. La settimana è stata piena di forti ripensamenti e in tanti avranno pensato di aver fatto male ad accettare troppi incarichi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è in arrivo un bel fine settimana, il mese di maggio sarà buono. Dovreste sentire già una certa tranquillità. Siete un segno di terra, vi servono certezze e rassicurazioni per procedere. Forse c’è sempre qualche piccola cosa che non va, ma i miglioramenti ci saranno. Qualcuno ha già ricevuto o sta per ricevere un premio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 aprile 2023), dovete fare attenzione ai momenti di forte tensione. Chi ha successo o è troppo pieno di fiducia potrebbe anche eccedere e sentirsi troppo sicuro di se. C’è il rischio di dire qualcosa di sbagliato e rovinare tutto. Le collaborazioni con i segni Ariete e Toro sono interessanti.

PESCI

Cari Pesci, giornata sottotono. Tranquilli: da venerdì si recupera e domenica sarà una bella giornata. Per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni sono più importanti rispetto a tutto il resto. In amore vi preoccupa una persona, oppure avete ricevuto un secco no da qualcuno che vi aspettavate fosse più carino con voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: nelle prossime 24 ore la migliore cosa da fare sarà quella di puntare sull’amore.