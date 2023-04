Oroscopo Paolo Fox della settimana 17-23 aprile 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 aprile 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 aprile 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo per voi sono previste quattro stelle su cinque. In amore la fase di recupero procede, quindi ora dovete solo farvi avanti e prendere coraggio. Chi è single, d’altra parte, ha voglia di rimettersi in gioco, innamorarsi. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo vi sorride, la Luna è nel segno e stanno per arrivare delle belle giornate, soprattutto per commercianti e liberi professionisti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Il sole è dalla vostra parte, quindi potete lasciarvi andare all’amore e fare nuove conoscenze: Mercurio è con voi. Cercate di capire bene come muovervi, ma dovete dimenticare il passato. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è di recupero, ma le intuizioni non vi mancheranno nella seconda metà della settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, cinque stelle. In amore avete bisogno di qualcuno che stimoli il desiderio. Venere è nel segno, quindi non potete sprecare un’occasione, dovete farvi avanti e aprire le porte a una nuova relazione. Per quanto riguarda il lavoro, non siete convinti di quello che state facendo, Saturno è molto rigoroso e non potete assolutamente perdere tempo in polemiche.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. Venere presto sarà nel vostro segno, quindi potete tirare un sospiro di sollievo e lasciarvi andare all’amore. Attenzione, però, avete dei problemi di lavoro da risolvere, ma l’amore riuscirà, in ogni caso, a trionfare. Capitolo lavoro: avete bisogno di ripartire e a maggio avrete tante opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 aprile 2023), tre stelle. Qualcuno vi ha innervosito… In amore dovete mantenere la calma, soprattutto sabato quando sarete preoccupati per la famiglia. Cercate di non fare gli errori del passato: dovete pensare al futuro e guardare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi, ma le soddisfazioni non mancheranno.

VERGINE

Cari Vergine, cinque stelle. Avete davvero tanto lavoro, quindi avete poco tempo per l’amore e questo è un peccato. Le nuove conoscenze sono favorite, soprattutto giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, avete fatto una richiesta e ora qualcuno vi ha risposto. Avete bisogno, però, di soldi per casa e famiglia.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore avete dovuto fare i conti con dei problemi, avete sofferto tanto, ma ora avete voglia di dimenticare quel periodo e mettervi in gioco. Cercate di non essere diffidenti, dovete lasciarvi andare: anche le amicizie sono importanti. Lavoro? Nella giornata di mercoledì meglio essere calmi e prudenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Bene l’amore, la giornata di domenica sarà davvero intensa, avete voglia di lasciarvi andare. Forse non del tutto. Mercurio è in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, avete deciso di fare solo quello che vi piace: amate quello che fate, ma forse state anche cercando altro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle.Venere è opposta, in amore è meglio mantenere la calma. Avete un po’ paura, non riuscite a legarvi a qualcuno totalmente: tempo al tempo. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa, finalmente, sta cambiando. E in positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Bene l’amore: le nuove storie sono in ripresa e Mercurio è dalla vostra parte. Forse vi innamorerete di una persona bella dentro, ma chi vuole fare incontri deve mettersi in gioco: restare a casa e isolarsi non serve a niente. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante responsabilità e farete fatica a mettere d’accordo tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore avete un po’ di difficoltà, non riuscirete ad andare d’accordo con tutti e sarete un po’ evasivi e diffidenti. Cercate di essere più fiduciosi, di lasciarvi andare. Attenzione ai contrasti con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Toro, soprattutto nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, pensate di meritare di più.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. La Luna è dalla vostra parte, in amore potrete tirare un sospiro di sollievo. Attenzione alle storie strane, voi siete alla ricerca di una persona speciale e lontana da ogni stereotipo. Bene la giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare delle belle riconferme ed entro fine maggio ci sarà una rivalutazione.

