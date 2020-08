Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani potrebbe esserci qualche tensione nei rapporti interpersonali o di coppia. Rimandate le discussioni ai prossimi giorni. Anche per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare decisioni e discussioni almeno di 24 ore…

SCORPIONE

Cari Scorpione, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 agosto) – si prospetta una giornata positiva. A breve potreste vivere delle belle emozioni: la giornata ideale sarà però quella di domenica 23. Per quanto riguarda il lavoro si avvicina un periodo di recupero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivata l’ora di ripartire in amore, magari trovando dei compromessi. Cercate di evitare discussioni inutili, specie se di natura economica. Sul lavoro un progetto potrebbe partire entro la fine dell’anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di domani (20 agosto) il transito di Mercurio potrebbe favorire un incontro o una rappacificazione. Cercate di stare alla larga dalle discussioni. I cambiamenti sul lavoro alla fine risulteranno vincenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo quanto riporta l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 agosto 2020), avrete bisogno di tornare ad amare e di vivere una passione, lasciatevi andare. Sul lavoro cercate di non essere impazienti.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una giornata nervosa a causa della Luna in opposizione: tutto vi sembra più difficile e faticoso. Anche sul lavoro avrete un po’ di ansia, forse non avrete ancora chiaro il da farsi…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: domani favoriti gli incontri. I cambiamenti sul lavoro saranno vincenti.

