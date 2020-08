Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 20 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 20 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 20 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, le storie estive non sembrano poter avere grande seguito: prendile come vengono, godetevi l’attimo. Sul lavoro ci sono invece buone opportunità: coglile al volo, non fartele scappare!

TORO

Cari Toro, la Luna è ancora in ottimo aspetto e favorisce i sentimenti e le relazioni. Telefonate, messaggi e incontri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 agosto 2020), per quanto riguarda la professione fate attenzione a contratti e aspetti legali, potrebbe esserci qualcosa da rivedere o che non va.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata nervosa a causa della Luna in opposizione e di Mercurio in transito negativo. Potreste essere molto polemici. Anche sul lavoro potreste perdere facilmente le staffe. Calma.

CANCRO

Cari Cancro, domani (20 agosto) le coppie stabili non dovranno temere nulla, mentre chi è già in crisi potrebbe vivere dei momenti di tensione, specie se si tratta di Ariete o Capricorno. Sul lavoro avete l’impressione di fare tantissimo per ottenere poco…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 agosto 2020), se siete single, dovreste rimettervi in gioco: dovete dare spazio all’amore, gli incontri sono favoriti. Sul lavoro inizia un periodo di recupero, ci sono opportunità migliori rispetto al passato.

VERGINE

Cari Vergine, questa è una fase migliore rispetto al passato: i nuovi incontri sono favoriti, possono nascere delle belle storie, mentre le relazioni in corso possono essere rinverdite. Sul lavoro si possono risolvere alcuni problemi sorti di recente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: siete single? Rimettetevi in gioco! Sul lavoro inizia un periodo di recupero.

