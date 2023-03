Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 marzo 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 marzo 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore può regalare tanto, soprattutto i nuovi incontri che sono favoriti. Sul lavoro la seconda parte del 2023 sarà migliore della prima, non demordete. Dovete avere solo un po’ di pazienza, d’altronde siamo già a marzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 marzo 2023), la luna è favorevole quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro meglio mantenere un profilo basso e attenzione solo alle questioni relative ai soldi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non è un buon periodo. Potreste vivere qualche conflitto con il partner. Sul lavoro siete spiriti liberi così come nella vita anche se oggi questo vostro modo di fare potrebbe innervosire qualcuno. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il sole, la luna e Giove sono dalla vostra parte. L’amore ne gioverà. Sul lavoro sarebbe meglio risolvere i problemi subito anche perché avete tante idee vincenti. Saprete realizzarle e sfruttarle al meglio, dovete credere di più in voi stessi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 marzo 2023), Mercurio è dalla vostra parte quindi in amore avrete modo di essere più intuitivi e comunicativi. Sul lavoro meglio non seguire solo l’istinto.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni avete la testa piena di bei pensieri e nuovi progetti per il futuro, da una convivenza al matrimonio. Sul lavoro farete presto scelte importanti e non ve ne pentirete. Saprete dare il massimo in ogni campo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con un quadro astrale così positivo, non potete non ottenere grandi cose.