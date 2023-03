Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di amare quindi lasciatevi andare alle emozioni e divertitevi a incontrare persone nuove se siete single. Sul lavoro è un periodo ottimale che andrebbe sfruttato al massimo per recuperare il terreno perso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 marzo 2023), in amore dovreste fare il punto della situazione e non fossilizzarvi solo sulle vostre idee. Ammettete i vostri errori e ascoltate di più il partner. Sul lavoro qualcuno vi darà una mano.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore vi sentite un po’ spaesati ma riuscirete a trovare la soluzione a tutto da soli. Sul lavoro siate sicuri delle vostre idee anche se dovreste fare attenzione all’aspetto finanziario. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e adesso ne soffrite un po’, cercate di risparmiare.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede alla grande con un cielo bello che regala una spinta ai sentimenti. Sul lavoro se ci saranno nuove proposte andranno valutate per bene. Valutate pro e contro prima di accettare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 marzo 2023), cercate di farvi scivolare di dosso il mal d’amore. Accogliete, invece, la calma e se qualcosa non vi convince, parlate. Sul lavoro sarebbe meglio aspettare prima di prendere una decisione.

VERGINE

Cari Vergine, il sole e la luna sono opposti e causano un certo nervosismo. Sul lavoro gli impegni sono sempre tanti ma bisogna cercare di mantenere alta la concentrazione. Rischiate altrimenti di commettere gravi errori di cui poi vi pentirete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: cielo ottimo in particolare per i sentimenti. Potete incontrare l’anima gemella se siete single da tempo.