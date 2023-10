Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state attraversando un periodo di cambiamenti anche radicali: in arrivo buone prospettive lavorative, un “premio” per esservi impegnati tanto o mossi bene. Ci sono scelte importanti da fare ma non affrettatevi, prima pensate a recuperare l’equilibrio interiore e poi muoverete le vostre pedine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 ottobre 2023), le innovazioni non sono sempre facili da gestire e ve ne state accorgendo. Chi deve fare un salto di qualità e un passo importante sta prendendo tempo, magari chiudendosi anche in un mutismo che agli occhi degli altri può sembrare apatia ma che in realtà è semplice valutazione delle cose.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, alcuni di voi stanno mettendo in discussione le proprie scelte sentimentali… o almeno è in corso una riflessione sull’amore perché ultimamente ci sono stati troppi contrasti e non si può andare avanti così! Non sottovalutate eventuali nuove proposte lavorative in vista di autunno e inverno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di scelte che riguardano l’amore ma anche il lavoro e la casa: è vero che siete lenti nel prendere decisioni, e questo spesso vi ha limitato, ma ora avete voglia di fare un salto di qualità e migliorare la vostra vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 ottobre 2023), prestate grande attenzione alle finanze e soprattutto alle spese, specialmente quelle superflue, perché a fine anno avrete bisogno di quanti più soldi possibili: in ballo c’è un progetto importante o questioni economiche da mettere a posto, non commettete l’errore di arrivare al momento decisivo con l’acqua alla gola.

PESCI

Cari Pesci, man mano che ci si avvicina a fine mese arriveranno sempre più risposte alle vostre domande e soprattutto richieste, intanto avete avuto modo di prepararvi bene ad ogni evenienza. Venere in opposizione vuol dire “più chiarezza” in amore, le bugie hanno le gambe corte ed è giunta la resa dei conti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: avete voglia di fare un salto di qualità e migliorare la vostra vita. Coraggio!