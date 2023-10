Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 19 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 19 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non avete ancora risolto tutti i problemi ma ora avete senz’altro più libertà d’azione, siete trascinati da stelle impetuose che vi fanno entrare “a gamba tesa” sulle cose creando scompiglio ma soprattutto la possibilità di ribaltare una situazione a vostro favore. Siete in vena di sfide e di mettervi in gioco. Bene così!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 ottobre 2023), soluzioni e nuove strategie potranno essere ideate e magari messe subito in pratica, Giove nel segno rappresenta autonomia di azione e determinazione nel cambiare uno scenario. Siete padroni del vostro destino. Periodo interessante per chi vuole ufficializzare una storia.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una giornata faticosa, condizionata da un piccolo fastidio fisico o dalla sensazione di non farcela e non riuscire a star dietro a tutti gli impegni. In questa settimana meglio limitarsi allo stretto indispensabile per non stressare troppo il fisico. Nel weekend aumenteranno le possibilità di trovare un accordo e vivere belle emozioni d’amore.

CANCRO

Cari Cancro, state entrando in una fase molto interessante con ben quattro pianeti favorevoli: dal 23 in poi arriveranno finalmente risposte alle vostre richieste e susciterete l’invidia di qualcuno che non vi sopporta o vorrebbe sabotarvi, la vita professionale è in risveglio e sarà possibile sviluppare un’idea importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 19 ottobre 2023), la vostra sarà una giornata baciata da una Luna in ottimo aspetto: i progetti che state seguendo potrebbero portarvi molto lontano, anche se in ogni caso fareste bene a cautelarvi dal punto di vista economico. Amore? Attenzione nel dare spazio a persone inaffidabili e che non meritano la vostra fiducia, circondatevi solo di gente che può realmente darvi qualcosa in più.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore vi sentirete stanchi e affaticati: la Luna dissonante porta disagi e difficoltà, oltre che la sensazione di soffocamento dai tanti impegni di cui proprio non riuscite a liberarvi. Potreste dover accettare compromessi in un periodo in cui per voi stanno cambiando dei riferimenti importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: state entrando in una fase molto interessante con ben quattro pianeti favorevoli.