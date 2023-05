Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la priorità deve essere il recupero psicofisico, avete bisogno di rifiatare e riprendere energie. Giove non è più contrario e, anche se c’è ancora molta strada da fare per ritrovare una discreta tranquillità, il peggio è decisamente passato. Tutte le coppie in difficoltà avranno bisogno di tempo per recuperare stabilità perduta. Ma non disperate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 maggio 2023), le tante cose da fare vi stanno stressando un po’ troppo. Continuate ad avvertire la paura di non riuscire a farcela ma cercate di approcciare le cose con lo spirito giusto, senza partire demoralizzati o sfiduciati perché la differenza la farà l’atteggiamento che adotterete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è dell’insoddisfazione latente che vi condiziona e vi fa vedere difficoltà in qualsiasi cosa; vi sembra come se tutto sia complicato e ci sia sempre un ostacolo. C’è da risolvere una questione legale o un problema familiare, bisogna muoversi entro fine primavera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo giornate pesanti ma anche innovative: sapevate già che maggio sarebbe stato il mese delle novità e avrebbe premiato chi si è mosso bene in passato e si è assunto le proprie responsabilità. Anche l’amore è in revisione, a causa di Venere opposto, ma il problema è che manca il tempo per stare insieme al partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 maggio 2023), sentite una grande spinta verso il futuro e vi siete resi conto che le cose stanno migliorando! Evitate di arrivare allo stremo delle forze e tenere d’occhio i cali fisici. Vi avviate verso un futuro interessante e volete cambiare fin da subito, innovare, respirare un’aria diversa…

PESCI

Cari Pesci, non si escludono conflitti con superiori o problemi nel rinnovo di un accordo, sta tornando prepotentemente il desiderio di libertà e ribellione contro soprusi e trattamenti ingiusti. In amore il cielo si prospetta interessante, la giornata migliore in questo senso sarà quella di domenica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sentite una grande spinta verso il futuro, le cose stanno migliorando!