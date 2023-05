Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi sarà una giornata favorevole con una carica emotiva davvero ottima. Anche chi ha chiuso una storia da poco avrà l’entusiasmo e la determinazione necessari per rimettersi subito in gioco. E il bello deve ancora venire…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 maggio 2023), coloro che hanno lavorato a un piano, un’idea o un progetto possono ritenersi più che soddisfatti. C’è da chiarire qualche questione con un ex ma con un po’ di buona volontà si può arrivare a far tutto. Possibili scontri con Sagittario e Acquario.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ frastornati ma anche incuriositi da ciò che sta per capitare, in particolare a lavoro. Nel corso delle prossime ore potreste ricevere una proposta interessante ma Saturno dissonante vi invita a stare molto attenti e accettare solo ciò che funziona e vi conviene, senza entrare in situazioni poco chiare… Possibili novità anche in amore.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo un momento di recupero e rinascita importante, ora la vita può assumere davvero un aspetto diverso e avrete modo di mettere una marcia in più! Chi ha aspettato a lungo una chiamata ora finalmente la riceverà. Saturno e Giove favoriscono decisioni inerenti a matrimonio e relazioni da ufficializzare!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 maggio 2023), in tanti stanno partendo con un nuovo progetto e sono entusiasti di quest’avventura, serviranno però calma e pazienza perché i risultati non arriveranno subito. L’errore più grande che si potrebbe fare nel corso delle prossime ore è riversare le tensioni in amore, soprattutto se si ha a che fare con Scorpione, Sagittario o Acquario.

VERGINE

Cari Vergine, state recuperando da un periodo di marasma e cambiamenti, tutto ciò che nasce in questi giorni può spingere all’azione e si invitano tutti a fare progetti (di lavoro o di studio) che possano portare buoni risultati in vista del futuro. In amore va un po’ meglio rispetto al recente passato, è il momento di chiarire le cose se ci sono state delle frizioni di recente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: state recuperando da un periodo di marasma. Miglioramenti anche in amore.