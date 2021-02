Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, i problemi in amore non mancano. Questo vale soprattutto per chi in passato ha dovuto fare i conti con storie che non funzionavano a dovere o che tutt’oggi sono in crisi. Se qualcosa si è rotto per sempre, meglio voltare pagina. Stelle discrete, ma non potete pretendere miracoli. Giornata di pausa e con qualche stranezza sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 febbraio 2021), la Luna è in opposizione, per cui l’invito è alla massima cautela. A inizio mese avete commesso parecchi errori, cercate di non ripeterli. Sul lavoro tutto procede con grande fatica. Se dovete portare avanti progetti ambiziosi, il consiglio è di aspettare giugno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se ci sono state polemiche (spesso inutili) con il partner, approfittate della giornata di domani per parlarvi chiaramente e cercare al più presto una soluzione. Questo vale in particolare per le coppie nate da poco. Sul lavoro ci saranno presto ottime risposte: chi è rimasto a lungo fermo può ripartire alla grande.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani (18 febbraio) sarà una giornata tutto sommato positiva, anche se dovete fare i conti con un certo nervosismo. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza, specie nei rapporti con il partner. Sul lavoro dovete trovare qualcosa che vi stimoli maggiormente.

ACQUARIO

Cari Acquario, se avete una storia d’amore forte, ben collaudata, non avete nulla da temere. Per gli altri invece domani potrebbe esserci qualche crisi e problemi sa risolvere. Avete avuto spese eccessive, e ora il portafoglio piange. Cercate di recuperare sul piano economico, magari facendo degli straordinari.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox sono favorite nuove storie soprattutto con una persona del segno del Toro o del Cancro. Se c’è dunque qualcuno che vi piace, specie se di questi segni, non fatevi problemi a dichiararvi. Sul lavoro dovreste recuperare un po’ di denaro dopo qualche spesa eccessiva. Tanta voglia di cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: voglia d’amore e di novità.

