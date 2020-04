Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per voi sarà una giornata positiva, soprattutto per i sentimenti. Eravate in attesa di un segnale che finalmente è arrivato, passate all’azione. Favoriti i nuovi amori. Nel lavoro e nello studio Giove dissonante può creare qualche disturbo, non arrivate impreparati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà alla ricerca di novità, avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita, in coppia bisogna fare attenzione a quello che si dice ma soprattutto a quello che non si dice. Arrivano belle opportunità per voi nel campo professionale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vedranno le vostre emozioni prendere il sopravvento, avrete voglia di esprimerle a chi di dovere, di mettere le carte in tavola e smetterla di nascondervi. Nel campo professionale emergono i primi problemi, ma troverete una soluzione in fretta.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vedrà impegnati molto nel lavoro, ultimamente è diventato il vostro unico pensiero e la vostra storia d’amore inizia a risentirne. Coccolate il partner con un gesto d’amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vede la Luna favorevole che aiuta a creare progetti con la vostra anima gemella, avete bisogno di programmare il futuro per rimettere in sesto il vostro stato d’animo attuale. Il lavoro del resto non vi soddisfa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 16 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 15 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, quella di domani sarà una giornata in preda al nervosismo, siete troppo agitati in questo periodo, c’è qualcosa che non va, quindi evitate di scoppiare per nulla, valutate bene il da farsi, cosa dire e a chi dirlo. Nel campo professionale arrivano novità importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete bisogno di progettare qualcosa di nuovo, volete dare una nuova spinta alla vostra storia d’amore, quindi approfittate della Luna che è dalla vostra parte oggi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE