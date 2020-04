Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 15 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete ancora da lavorare sui vostri sentimenti, qualcosa però inizia a muoversi. Chi ha vissuto un po’ di alti e bassi in coppia, potrebbe trovarsi davanti a un bivio, forse perché continuate a litigare per abitudine, ma vi sfugge il punto di partenza. Sarà il caso di fermarsi a riflettere, così da poter chiarire e fare pace.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle nella giornata di domani dovrete trattenere la vostra vena polemica, evitare le discussioni, anche perché nell’ultimo periodo vi arrabbiate facilmente e state mettendo a rischio ogni cosa, dalla famiglia al rapporto sentimentale, il vostro partner ha bisogno di una tregua. Anche nel campo professionale prendetevi del tempo per valutare le vostre decisioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede arrivare tempo di decisioni in amore, forse la vostra storia non funziona più, da tempo ormai, e questo vi spinge a chiuderla. Non prendete decisioni affrettate, valutate bene cosa vi ha portato a questo punto di rottura e se è giusto chiuderla qui senza lottare. Progetti importanti nel lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle nella giornata di domani sarete più concentrati del solito, nel mondo professionale avete bisogno di uno scossone, finalmente la macchina può ripartire. In amore siete alla ricerca di una storia seria, non volete problemi, soltanto sincerità.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà molto positiva per il vostro segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le coppie nate da poco sono baciati da una buona stella. Evitate le discussioni, soprattutto nel mondo del lavoro, in pochi giorni i vostri problemi potrebbero scomparire.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle l’oroscopo di domani vede qualche difficoltà di coppia nelle storie nate da poco, questo non è comunque il momento adatto per mettere altra carne sul fuoco. Nel mondo del lavoro prestate attenzione alle scelte che fate e alle parole che dite.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: l’amore procede a gonfie vele, soprattutto per le neo-coppie.

