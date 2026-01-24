Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 25 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 25 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete chiamati a prendere posizione, anche se non vi piace farlo. In particolare sul lavoro. Rimandare ora potrebbe costare caro. In amore c’è voglia di chiarezza: le coppie devono parlare di futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 gennaio 2026), il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non vi rappresenta più. Per quanto riguarda il lavoro, state cambiando modo di agire: meno reazioni impulsive, più strategia. Ottimo per chi vuole chiudere un capitolo e aprirne un altro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dopo un periodo di blocco, ora sentite che qualcosa si sblocca. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano nuove prospettive, soprattutto se avete contatti con l’estero o volete cambiare ambiente. In amore c’è bisogno di spazio. Ottimo cielo per viaggi e nuovi studi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi chiede pazienza e visione a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro, siete concentrati su obiettivi importanti, anche se i risultati non sono immediati. Non mollate ora. In amore c’è un lento miglioramento. Meno rigidità, più ascolto. Energia stabile.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 gennaio 2026), siete in una fase di cambiamento mentale. State guardando la vita da un’altra prospettiva e questo vi rende più liberi. Per quanto riguarda il lavoro, idee originali, ma serve concretezza per realizzarle. In amore avete bisogno di sentirvi capiti. Attenzione a non isolarvi troppo.

PESCI

Cari Pesci, il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’intuito: non vi tradirà. Ottimo periodo per attività creative o di aiuto agli altri. In amore siete romantici, ma attenzione a non idealizzare troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cielo è intenso e vi rende più sensibili ma anche più ispirati.