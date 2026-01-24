Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 25 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 25 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, dopo settimane in cui avete avuto la sensazione di dover combattere contro tutto e tutti, ora il cielo vi chiede una cosa sola: scegliere le vostre battaglie. Per quanto riguarda il lavoro, torna la voglia di dimostrare quanto valete, ma attenzione agli scatti d’impazienza. Energia in ripresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 gennaio 2026), non è un cielo che ama i colpi di testa, ma premia la costanza. Per quanto riguarda il lavoro, state capendo chi merita fiducia e chi no. Questo vi renderà più forti nei prossimi mesi. Il corpo chiede più riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete protagonisti di un periodo vivace. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento di scegliere una direzione chiara, soprattutto se avete più progetti in ballo. Ottime occasioni per chi lavora nella comunicazione o nello studio. In amore torna la voglia di leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di proteggervi di meno e vivere di più. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un lento miglioramento, soprattutto per chi ha seminato con pazienza. In amore siete più sensibili del solito: chi è in coppia deve evitare di chiudersi nel silenzio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 25 gennaio 2026), il cielo vi restituisce sicurezza e voglia di primeggiare, ma attenzione a non esagerare con l’orgoglio. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, riconoscimenti o nuove responsabilità. Energia fisica in crescita.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi come sempre, ma il cielo vi chiede di essere anche un po’ più flessibili: non tutto può essere controllato. In amore c’è bisogno di più spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori.