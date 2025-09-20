Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana che state vivendo è caratterizzato da equilibrio e introspezione. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante valutare con attenzione nuove proposte e collaborazioni. La dolcezza e la complicità regaleranno momenti piacevoli alle coppie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 settembre 2025), queste sono giornate intense e ricche di emozioni. Capitolo lavoro: la determinazione permetterà di affrontare piccoli ostacoli senza stress eccessivo. Coraggio: datevi da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di fine settembre siete animati da entusiasmo e voglia di novità. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana godrete di iniziative originali e progetti a breve termine. La fortuna accompagna nuove conoscenze e contatti sociali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state vivendo un weekend (20-21 settembre) produttivo ma impegnativo. Per quanto riguarda il lavoro, concentrazione e organizzazione porteranno soddisfazioni; in amore sarà necessario maggiore dialogo e apertura verso il partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 21 settembre 2025), queste sono delle giornate creative e stimolanti. Il lavoro nel corso delle prossime ore di questo fine mese beneficerà di nuove idee e collaborazioni positive. In amore, i single avranno possibilità di incontri piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, questo è un fine settimana di introspezione e intuizione. Per quanto riguarda il lavoro, le scelte guidate dall’intuito porteranno risultati concreti. Le coppie troveranno equilibrio e momenti di intimità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il weekend è caratterizzato da equilibrio e introspezione.