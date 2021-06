Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 giugno 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime risposte in amore per chi di recente ha vissuto una crisi e ha bisogno di nuovi stimoli. Finalmente potete trovare le giuste soluzioni, dovete capire se con lo stesso partner o cambiando relazione. Sul lavoro potete essere più ottimisti e capire cosa vi interessa davvero.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata è propositiva in amore. Se c’è una persona che vi piace, potete dichiararvi senza problemi. Male che vada riceverete un due di picche! Dal pomeriggio la Luna è nel segno e vi protegge per prendere le giuste decisioni. Sul lavoro avete troppe spese, fate attenzione perché Urano e Saturno non sono con voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere avrà un transito importante dal 27 giugno e vi protegge in amore, specie se siete single da tempo e avete voglia di rimettervi in pista. Sul lavoro ci sono tanti pensieri che vi circolano per la testa. A cosa state pensando? Cosa non vi convince? Mantenete la calma e siate propositivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Luna dissonante in amore. Specie al mattino, quindi, potrebbero esserci delle complicazioni. Sul lavoro i disagi non mancano. Forse è il caso di riallacciare i rapporti con un vecchio collega? Pensateci bene, d’altronde non potete pensare di fare tutto da soli. Siete sempre puntigliosi, ma non è il caso di essere maniacali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, già dal pomeriggio potrebbero esserci delle complicanze in amore, per cui mantenete la calma. Non perdete la pazienza se qualcosa non va come vorreste o se il partner non è d’accordo a pieno con voi. Ci sta. Sul lavoro possibili scontri con una persona nata sotto il segno dello Scorpione o Leone. Mantenete la calma.

PESCI

Cari Pesci, domani ci sono ottime prospettive in amore. Dal pomeriggio infatti la Luna inizia un ottimo transito. Sul lavoro sarà una giornata positiva. Ultimamente ci sono state troppe spese e ora siete un po’ in difficoltà. Risparmiate il più possibile. Avete comunque tanti progetti in ballo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: in amore ottime prospettive.

