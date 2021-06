Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ci possono essere delle discussioni in amore, per cui il consiglio è di mantenere la calma, anche se magari vi siete offesi per qualche parola di troppo del partner. Potete chiarire facilmente. Sul lavoro, con Marte in ottimo aspetto, è tornata la voglia di fare ed essere produttivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore potrebbero esserci parecchi dubbi. Se pensate che la vostra storia sia ormai giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Sul lavoro è il momento di mettere la parola fine a problemi del passato e compiere una scelta netta per il futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, se una storia non è forte e solida, potrebbe presto giungere al capolinea. Ma d’altronde inutile portare avanti qualcosa che è ormai agli sgoccioli. Sul lavoro l’agitazione è alle stelle e state ancora aspettando una risposta importante. Avete avanzato proposte molto interessanti e che verranno valorizzate.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani sarà una giornata complessa soprattutto al mattino. Al mattino infatti non mancheranno i problemi, ma dal pomeriggio le cose miglioreranno. Sul lavoro ci sono invece ottime prospettive dovute al fatto che Giove è dalla vostra parte. Approfittatene perché non durerà molto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 giugno 2021), in amore vivete una fase di grande agitazione. Sul lavoro dovete mantenere la calma, perché solo a mente fredda e senza farvi prendere dall’ansia potete risolvere i problemi che vi mettono in difficoltà.

VERGINE

Cari Vergine, nel pomeriggio saranno favoriti gli incontri per chi è single ed in cerca dell’anima gemella. Approfittatene e fatevi guidare dall’amore. Sul lavoro avete commesso degli errori di recente e per questo adesso siete un po’ in difficoltà a livello economico. Cercate di non spendere in maniera eccessiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: favoriti gli incontri per i single.

