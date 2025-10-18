Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 19 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di grande energia! Ti senti pronto a spaccare il mondo (o almeno a discutere con chi ti contraddice). Marte ti dà grinta, ma occhio a non esagerare con l’impulsività. L’amore vuole sincerità, non fretta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 ottobre 2025), un po’ di lentezza non è un difetto, è il tuo marchio di fabbrica! Le stelle dicono: “rallenta, ma non fermarti”. In amore serve chiarezza, mentre sul lavoro una proposta interessante potrebbe bussare. Apri quella porta!

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la mente vola, il corpo arranca. Hai mille idee ma ti mancano due ore extra al giorno per realizzarle. Mercurio ti favorisce nei contatti: messaggi, incontri, parole giuste al momento giusto. Flirt in aumento!

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti senti un po’ nostalgico, ma anche ispirato. È il momento di guardare avanti con più fiducia. Venere porta dolcezza e affetto, ma anche la necessità di definire certi rapporti. Non chiuderti, apriti: il mondo ti sorride.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 ottobre 2025), regale come sempre, ma attenzione a non strafare. Hai bisogno di essere amato, ma non devi pretendere un trono ovunque. Sul lavoro si apre un periodo di riscatto, mentre l’amore torna protagonista dal weekend.

PESCI

Cari Pesci, tutto sotto controllo… o quasi. Hai la testa piena di piani, ma anche di dubbi. Le stelle consigliano di fidarti un po’ di più del destino. Ottime intuizioni economiche. In amore: meno analisi, più emozione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: regale come sempre, ma attenzione a non strafare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca