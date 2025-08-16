Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo parla di equilibrio da ritrovare. Qualcuno ti chiede una decisione, ma tu vuoi valutare bene prima di agire. In amore, voglia di dolcezza e condivisione: ideale per programmare qualcosa di romantico. Lavoro: nuove collaborazioni possibili, ma non fidarti di tutti al primo colpo. Soldi: meglio evitare investimenti rischiosi in questo momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 agosto 2025), settimana intensa, proprio come piace a te. Ti sentirai più determinato del solito, pronto a tagliare ciò che non serve più. In amore, situazioni “grigie” diventano finalmente chiare. I single potrebbero avere un colpo di fulmine, ma attenzione a non idealizzare troppo. Sul lavoro, arriva una sfida che metterà alla prova le tue capacità strategiche. Energia alta, ma non trascurare il riposo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, spirito d’avventura alle stelle! Voglia di viaggiare, cambiare, sperimentare. Sul lavoro, è il momento giusto per presentare nuove idee o chiedere un cambiamento di ruolo. In amore, le coppie trovano entusiasmo in progetti comuni, i single invece potrebbero vivere un flirt leggero e divertente. Attenzione a non esagerare con gli impegni: il corpo ti chiede un po’ di calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo costruttivo, anche se non privo di ostacoli. Saturno ti invita a fare scelte solide, a lungo termine. In amore, se c’è stata una distanza emotiva, ora puoi accorciarla. Sul lavoro, il tuo impegno sarà finalmente riconosciuto, ma serve pazienza per vedere i risultati concreti. Finanze in recupero, ma tieni a bada le spese extra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 agosto 2025), voglia di novità e di rottura degli schemi. La settimana porta idee fuori dal comune, che però potrebbero spaventare chi ti sta intorno. In amore, bisogno di stimoli intellettuali: non ti accontenti di una relazione piatta. Sul lavoro, attenzione alle scadenze: la creatività va bene, ma servono anche precisione e organizzazione.

PESCI

Cari Pesci, settimana ricca di emozioni, ma anche di intuizioni brillanti. Ti affidi al cuore più che alla logica, e in questo periodo è la scelta giusta. In amore, momenti intensi e profondi per chi è in coppia; i single, invece, potrebbero vivere un incontro quasi “destinato”. Sul lavoro, bene i progetti artistici o umanitari. Attenzione però a non caricarti di problemi che non sono tuoi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

