Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana è come una pista da corsa: adrenalina a mille, ma occhio alle curve strette. Marte ti spinge ad agire in fretta, a volte troppo. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante, ma va valutata con lucidità, non solo con entusiasmo. In amore, voglia di chiarire alcune situazioni sospese: meglio parlare subito, piuttosto che lasciare i pensieri in stand-by. Energia in rialzo, ma non bruciare tutte le cartucce nei primi giorni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 agosto 2025), Venere ti protegge e ti rende più magnetico del solito. Sul fronte lavorativo arrivano conferme, anche se con tempi un po’ più lunghi di quelli che speravi. In amore, chi è in coppia riscopre il piacere delle piccole cose fatte insieme; i single, invece, potrebbero avere un incontro che nasce in modo casuale, ma che lascerà il segno. Finanze stabili, ma evita spese impulsive “solo perché era in offerta”.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana si apre con una bella energia mentale: idee che frullano, progetti che prendono forma. Ma attenzione alla dispersione: non puoi seguire tutto e tutti. In amore, c’è voglia di parlare e chiarire, ma fai attenzione a non trasformare un dialogo in un interrogatorio. Lavoro: possibili cambi di rotta improvvisi, che alla fine ti favoriranno. Momento ideale per fare rete e chiedere aiuto a chi stimi.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo ti invita a un po’ di introspezione. È il momento di capire cosa ti sta veramente a cuore, senza farti condizionare da ciò che pensano gli altri. In amore, i legami più solidi trovano nuova profondità, mentre chi ha avuto qualche tensione recente può finalmente fare pace. Sul lavoro, buone opportunità per chi lavora a contatto con il pubblico o in ambito creativo. Emozioni forti nel weekend.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 agosto 2025), settimana di ripartenze e conquiste. Marte e Sole ti danno grinta e voglia di primeggiare, ma serve anche ascolto: non tutti hanno il tuo stesso ritmo. In amore, i single potrebbero vivere un incontro passionale e sorprendente, mentre le coppie troveranno un nuovo equilibrio. Lavoro: momento ideale per negoziare o chiedere di più. Possibile una piccola vittoria legale o contrattuale.

VERGINE

Cari Vergine, la tua razionalità è un’arma, ma stavolta rischia di diventare una gabbia. Lasciati sorprendere dagli eventi, perché ci sono sviluppi positivi che non avevi previsto. L’amore richiede pazienza: non serve pianificare ogni momento, a volte basta esserci. Sul lavoro, piccolo colpo di fortuna o riconoscimento per l’impegno. Salute in miglioramento, ma concediti pause rigeneranti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

