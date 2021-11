Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un weekend vantaggioso per i sentimenti: potrete finalmente chiarire alcuni dubbi. Arriva qualche novità di lavoro: se state aspettando delle risposte, presto arriveranno. Nel corso della serata potreste essere pensierosi. L’amore torna in primo piano e avete grinta nel lavoro, ma se c’è una persona che vi infastidisce…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 novembre 2021), i nuovi progetti richiedono costanza e tanta fatica, ma presto daranno grandi soddisfazioni. Trovate un modo per abbandonare l’ansia. Non irrigiditevi nelle vostre convinzioni, a volte occorre cedere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, saprete prendere una decisione decisiva su tutte le questioni più importanti che coinvolgono sia la famiglia sia gli affetti. Essere perseveranti aiuta a raggiungere traguardi sul lavoro anche se domani mattina sarete distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel weekend dovete fare molta attenzione ai rapporti con le persone che avete attorno, vi sentirete più forti. Cercate di rilassarvi di più. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi aiutare da una persona fidata. Non contate su soluzioni in tempi brevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 novembre 2021), fidatevi del vostro intuito sul lavoro. C’è ancora qualche perplessità nella sfera sentimentale, forse un ritorno di fiamma? Nella giornata di domani sarete privi di forze, dovreste cercare di evitare stress e impegni pesanti.

PESCI

Cari Pesci, attenzione alla gelosia: è un’arma a doppio taglio. La giornata di domani – domenica 14 novembre 2021 – vede l’ingresso della Luna nel vostro spazio zodiacale. Se avete avanzato qualche richiesta per il lavoro, presto arriveranno delle risposte. Cercate di avere un po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: presto arriveranno risposte dal lavoro. Pazienza.