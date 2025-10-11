Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è dalla vostra parte, e questo significa che potete riconquistare qualcuno o semplicemente sentirvi di nuovo apprezzati. Nel lavoro, nuove collaborazioni all’orizzonte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 ottobre 2025), un po’ di nervosismo oggi, ma sotto sotto avete tutto sotto controllo. L’amore vi mette alla prova: chi è in coppia deve evitare di essere troppo critico. Nel lavoro, buone prospettive economiche in vista, ma serve prudenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, finalmente un po’ di leggerezza! Oggi siete allegri, comunicativi e pronti a fare nuove conoscenze. In amore c’è un recupero netto, e anche nel lavoro la fantasia porta soluzioni. Giornata da vivere a pieno!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un po’ sottotono, ma nulla di grave. Avete bisogno di staccare e riprendere fiato. Le responsabilità pesano, ma presto arriverà una ricompensa. In amore serve meno logica e più cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 ottobre 2025), giornata brillante! Oggi tutto scorre meglio, grazie a una bella energia astrale. L’amore può sorprendere, anche con un messaggio inaspettato. Nel lavoro, si apre una porta importante entro fine mese.

PESCI

Cari Pesci, un po’ di confusione vi accompagna, ma non fatevi prendere dal panico. L’amore vi chiede sincerità, anche se può far male. Sul lavoro, non ascoltate i pettegolezzi: concentratevi sui vostri obiettivi. La creatività resta la vostra forza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: giornata brillante! Oggi tutto scorre meglio, grazie a una bella energia astrale.