Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 12 ottobre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi spinge a fare, ad agire, ma occhio a non essere troppo impulsivi. In amore qualcosa si sblocca, ma dovete lasciarvi andare di più. Nel lavoro ci sono novità in arrivo entro il weekend: preparatevi a una piccola svolta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 ottobre 2025), serve calma, soprattutto con chi vi provoca. L’amore chiede chiarezza, non potete più rimandare una conversazione importante. Nel lavoro, evitate tensioni con un capo o collega.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, c’è un bel recupero nelle relazioni, anche se resta un po’ di confusione emotiva. Nel lavoro si aprono porte nuove: non abbiate paura di cambiare. Le idee vincono sulla paura!

CANCRO

Cari Cancro, attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi. L’amore c’è, ma va curato con gesti e non solo parole. Buone notizie economiche in arrivo da metà mese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 12 ottobre 2025), siete protagonisti e lo sapete bene: tutto gira intorno a voi. L’amore è passionale, ma non esagerate con la gelosia. Nel lavoro arriva un riconoscimento o un complimento che vi farà bene al cuore.

VERGINE

Cari Vergine, siete stanchi di fare sempre tutto da soli, ma presto qualcuno vi darà una mano. In amore serve più pazienza: non cercate la perfezione, cercate l’intesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: siete stanchi di fare sempre tutto da soli, ma presto qualcuno vi darà una mano. La vostra precisione è l’arma vincente.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
