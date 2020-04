Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani secondo Paolo Fox vede Saturno in transito positivo per il vostro segno, questo significa che potrete prendere delle decisioni importanti a cuor leggero, finalmente arrivano conferme che aspettavate da tempo. Chi non lavora da tempo potrebbe sentirsi un po’ disorientato in questo periodo, ma non temete, questo clima d’incertezza terminerà presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo del guru delle stelle per voi arrivano grandi gioie nella giornata di Pasqua, vorreste trascorrere una giornata serena con le persone a voi care, qualcuno ci riuscirà, altri no, in amore ci sono dei nodi da sciogliere, avete tutto il tempo per parlarne.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà coraggiosi e temerari, uscite da una brutta situazione sentimentale, ma avete fatto pace con voi stessi e anche con quello che è accaduto. Il vostro innato ottimismo tornerà in sesto, finalmente vedete il bicchiere mezzo pieno e grazie anche all’allineamento dei pianeti respirerete un’aria serena anche in famiglia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la vostra Pasqua sarà serena, anche se qualche pensiero e qualche perplessità vi accompagneranno nel corso della giornata. Vi manca un po’ d’ottimismo, difficile tirarlo fuori in questo periodo direte voi, ma niente è impossibile. Circondatevi di ottime pietanze, parlate con parenti e amici, circondatevi di persone anche a distanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox la giornata di domani non andrà come sognavate, anche il vostro quadro astrale è un po’ complesso in questo periodo di privazioni e di riflessione, avete deciso di farvi un analisi di coscienza e avete capito cosa conta davvero nella vita, avete messo da parte il superfluo, adesso non vi resta che dimostrare a chi di dovere come vi sentite.

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vede un po’ provati dal punto di vista psicologico, vorreste uscire da questo periodo buio ma la luce non c’è in fondo al tunnel. Avete molte cose da sistemare, partite da quelle più semplici per poi arrivare gradualmente a quello che vi fa soffrire di più. In amore vi sembra di fare un passo avanti e dieci indietro, non sarà il caso di rivalutare anche questo?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avete ritrovato l’ottimismo, finalmente siete in grado di ritrovare l’energia per far tutto.

