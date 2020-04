Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 12 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 12 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 12 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani non vede più Saturno remarvi contro, la Luna e Mercurio saranno nel vostro segno e vi accompagneranno in una Pasqua più energica ed elettrizzante. Nonostante il periodo complicato, avete una grande voglia di programmare nuove avventure.

TORO

Cari Toro, secondo il guru delle stelle state vivendo un periodo particolare e avete bisogno di maggior conferme. Potrebbero esserci importanti novità in arrivo per la sfera sentimentale e nella giornata di Pasqua con Giove dalla vostra parte dovrete fare i conti con un capriccioso Saturno. Ci saranno un po’ di ritardi sulla tabella di marcia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di domani arriva per una Pasqua un po’ perplessa, avrete tanti dubbi e anche un briciolo di tristezza ad accompagnarvi durante questa giornata di festa, forse il non poter stare accanto alle persone che amate scatena in voi una forte nostalgia. Vi capita spesso di pensare al passato in questo periodo, avvertite un forte disagio, portate pazienza.

CANCRO

Secondo Paolo Fox, cari Cancro, quella di domani per voi sarà una giornata piena di pensieri, non avete ben chiaro il vostro quadro futuro, il lavoro provoca un po’ d’angoscia, ma non pensateci troppo, godetevi la giornata tra un pezzo di cioccolata e uno di pastiera. L’economia anche vi angoscia, ma non pensate alle vostre mani bucate.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vedrà attraversare una fase complicata, vi sentite leoni in gabbia, ma riuscirete a riemergere da questo stato d’insoddisfazione. Mercurio, Sole e Luna sono in una posizione favorevole al vostro segno e questo vi infonderà maggiore sicurezza, sarete più energici e positivi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la vostra giornata di Pasqua vi vedrà in conflitto con qualcuno o qualcosa, forse qualche idea che non si sposa bene con la vostra, o sarà questa pasquale che comporta qualche litigio in casa. Siate un po’ più cauti in famiglia, appianate le divergenze e godetevi questa giornata di festa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: per fortuna Saturno non vi rema più contro, la Luna e Mercurio vi aiutano a cambiare finalmente pagina.

