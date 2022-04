Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la prossima settimana partirà in maniera tesa. Ci sarà un problema da risolvere entro la fine del mese di aprile. Le emozioni e gli umori di domani saranno migliori rispetto ad oggi. Dovete risolvere un conflitto il prima possibile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 aprile 2022), nel corso del weekend potreste avere qualche dubbio di troppo, ma l’amore potrebbe regalarvi qualcosa di più. Ovviamente, tutto dipende dal vostro stato d’animo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è un fine settimana importante che vi sprona ad avanzare delle richieste in vista del mese di maggio. È anche un fine settimana utile per ristabilire un buon equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto inizierà ad andare meglio dal mese di maggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo un po’ complicato per via dell’opposizione lunare, meglio rimandare le discussioni a un momento migliore. Se dovete dire qualcosa d’importante, fatelo domani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 aprile 2022), Marte si è trasferito nel vostro spazio zodiacale. In amore, avete tanta voglia di vivere con il vostro partner momento coinvolgenti. Recuperate energia. La giornata di domani, però, vede la Luna diventare opposta, questo significa che nei rapporti di coppia ci sarà qualche battibecco…

PESCI

Cari Pesci, queste stelle favorevoli trasformano i vostri desideri in realtà. Nelle prossime ore sarà possibile fare incontri piacevoli. In generale, questo è un periodo che può dare molto, Giove nel segno regala opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle trasformano i vostri desideri in realtà. Possibili incontri piacevoli.