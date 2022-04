Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, anche durante la giornata di domani dovrete fare molta attenzione ai conflitti che possono nascere anche in maniera banale. In queste ore è possibile ottenere qualche soddisfazione, c’è una buona volontà di mettersi in gioco. Avete intrapreso la strada del recupero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 aprile 2022), state vivendo un fine settimana positivo. Non dimenticate che Venere inizia a fare prodigi, rispetto a marzo il vostro livello di tolleranza è alto. È importante fare bene i conti…

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente c’è qualcosa che non quadra nella sfera sentimentale, potreste essere proprio voi a mettere in discussione il rapporto con il partner. Ci sono troppe spese da sostenere, troppe le tensioni sul posto di lavoro… Cercate di rilassarvi.

CANCRO

Cari Cancro, in questo fine settimana avete una passione ardente e una grande voglia di fare l’amore. Potreste vivere delle belle sensazioni, un ritorno di fiamma piò scaldare il vostro cuore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 aprile 2022), alcune questioni economiche vi preoccupano un po’, negli ultimi tempi avete dovuto mettere mano troppe volte al portafoglio. Questo fine settimana di (quasi) metà aprile vi regalerà incontri memorabili.

VERGINE

Cari Vergine, non è facile mantenere la calma sul posto di lavoro, in amore tutto questo stress può nuocere gravemente al rapporto di coppia. Il fine settimana si concluderà con Giove opposto, la sua opposizione rappresenta il bisogno di chiarire un accordo o un contratto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: fine settimana positivo, Venere inizia a fare prodigi.