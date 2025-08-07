Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata segnata da un desiderio di novità e un po’ di incertezza nei sentimenti. I single potrebbero preferire esperienze leggere, mentre chi è in coppia vive qualche nostalgia. Tensioni familiari e nervosismo richiedono calma e pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 agosto 2025), intuito e chiarezza favoriti da una Luna amica e da Venere. Possibile “ritorno di fiamma” se la separazione è recente. Buona lucidità per affrontare preoccupazioni economiche o lavorative. Apri il cuore anche se di solito ti affidi solo alla logica.

GEMELLI

Cari Gemelli, sensibilità accentuata: nostalgie e sogni emergono con forza. Ottimo momento per auto-riflessione, dialogo sincero e relax. In amore e famiglia, la dolcezza vince su ogni tensione.

CANCRO

Cari Cancro, si avvertono conflitti interiori: voglia di cambiare rotta e ribellione a schemi stantii. Evita decisioni impulsive, valuta con calma prima di agire, soprattutto nei rapporti familiari e sentimentali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 agosto 2025), la Luna ti protegge nei sentimenti: se c’è stato un conflitto recente, ora puoi recuperare. Prudenza nelle spese. Piccoli ritardi sul lavoro, ma nulla di grave.

VERGINE

Cari Vergine, giornata energica e piena di possibilità. Hai le parole giuste per convincere chiunque. In amore, però, potresti sembrare un po’ troppo sfuggente: cerca il giusto equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il Sole è dalla tua parte! Brilli e attiri attenzioni ovunque. Sul lavoro si aprono nuove prospettive. In amore, non essere troppo esigente: anche tu hai i tuoi limiti!