Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di portare avanti nuovi progetti. Oggi non fate l’errore di rivangare il passato: specialmente se è stato negativo. Voltate pagina e guardate al futuro con ottimismo. Per quanto riguarda il lavoro, quella in arrivo è una giornata buona per fare nuovi accordi e avanzare richieste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 febbraio 2022), più ci avviciniamo al 10 di questo mese e più l’agitazione aumenta: giornata promettente, godetevela a pieno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di restare sereni ma aspettate a spendere soldi in maniera folle: rimanete con i piedi per terra. Le stelle non sono sempre dalla vostra parte.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sarà una giornata piuttosto sottotono: se in coppia ci sono state discussioni il fine settimana potrebbe portare ancora qualche piccolo dubbio. Capitolo lavoro: potreste fare un incontro importante. Nuovo progetto in vista? Non fermatevi, buttatevi e siate fiduciosi. Dovete credere nelle vostre possibilità.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una buona giornata per l’amore. Questo non vuol dire che se ci sono state problematiche potranno risolversi nel giro di poche ore. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualcosa che non va: forse è il periodo, fate attenzione alle spese.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 febbraio 2022), se vi state cimentando in una nuova relazione, siate cauti. All’inizio tutto sembra splendido, ma poi piano piano vengono fuori i problemi. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo dei giorni controversi: dovete fare delle scelte importanti. Coraggio. Valutate bene pro e contro usando più la ragione che il cuore.

VERGINE

Cari Vergine, questa sarà una giornata nella quale avete tanta voglia di amare: fatelo! Non sottovalutate i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, alcune persone nelle prossime ore saranno decisamente contro di voi: forse l’ambiente non vi piace più?

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: è arrivato il momento di portare avanti nuovi progetti.