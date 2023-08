Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 agosto 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete ancora in pole position in amore, i desideri si sprecano e li esaudirete alla grande, grazie a questa calorosa Venere nel Leone che vi appassiona alla vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 agosto 2023), troverete un punto d’accordo con il partner di sempre, dopo tanto discutere è arrivato il sereno e una buona armonia sessuale che non guasta.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete appetibili per qualsiasi segno e non vi tirerete indietro. Il motto è “vada comunque vada, l’importante è provarci”! Il lavoro vi annoia. Perché non provate a cambiare?

CANCRO

Cari Cancro, siete cristallini con il partner e state vivendo una settimana tranquilla e felice, se non farete troppo gli educatori della situazione, il vostro peggior difetto è puntualizzare ogni cosa con grave disappunto di chi vi vuole bene.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 agosto 2023), siete il segno più affascinante in questo periodo e se gli altri vi osannano la cosa vi piace e vi concedete volentieri a qualche scappatella. Se siete in coppia da tempo sarete bersagliati dalla gelosia dell’altro.

VERGINE

Cari Vergine, siete responsabili per voi e per chi amate, cercherete di migliorare la vostra esistenza impegnandovi nella scalata al successo e ci riuscirete alla grande. Chi è da solo potrebbe trovare un amore per sempre per sposarsi o convivere all’istante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete il segno più affascinante in questo periodo.