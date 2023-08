Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo siete confusi e dubbiosi, in particolare nei sentimenti. Non sapete dove andare a parare e chi sta con voi si sente messo da parte. In coppia è difficile mettersi d’accordo se sfuggite a voi stessi e agli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 agosto 2023), sarete di nuovo trasgressivi e sensuali come un tempo con il partner di sempre, ma state attenti a non impuntarvi su cose di poco conto, altrimenti litigherete senza sosta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con il partner di sempre non volete problemi e siete anche disposti a perdonare per non turbare la vostra tranquillità. Non si può dire altrettanto se siete da soli…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stare da soli vi ha fatto e vi sta facendo bene. Nel corso delle prossime ore sarete più pronti ad osare in nuove storie senza progettare nulla, ma per il gusto di trasgredire. Avete scoperto che essere single è di moda…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 agosto 2023), tutto è discutibile per voi, anche il rapporto che avete da tempo, nel corso delle prossime ore potreste essere tentati dalla trasgressione e potreste cedere… La scappatella potrebbe portarvi ancora più problemi di quelli che già avete…

PESCI

Cari Pesci, desiderate un rapporto perfetto, ma non dovete esigere da chi vi ama il tutto per tutto, cercate di accogliere, invece di chiedere, ritrovate l’altruista che è in voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: sarete di nuovo trasgressivi e sensuali come un tempo con il partner di sempre.