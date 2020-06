Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 26 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in amore bisogna affrontare i problemi, ma cercate di rimanere tranquilli. Ultimamente siete sempre più nervosi e ansiosi… Sul lavoro potreste ricevere notizie che aspettavate da tanto tempo. Forse troppo.

TORO

Cari Toro, è arrivato il momento di riflettere attentamente sulla vostra vita sentimentale e i problemi che state affrontando. Momento importante per il futuro. Qualcuno di recente potrebbe avervi fatto arrabbiare.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore c’è un po’ di agitazione, sarebbe meglio cercare di mantenere la calma. Siete piuttosto stanchi in questi giorni. Situazione complicata sul lavoro, difficile da gestire.

CANCRO

Cari Cancro, se c’è qualche problema di cui parlare, meglio aspettare qualche giorno. Per il resto, momento positivo in amore nonostante la stanchezza. Sul lavoro c’è qualche intoppo di troppo.

LEONE

Cari Leone, bene i rapporti con gli altri. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le coppie stabili potranno fare un passo in più. Un problema legato alla compravendita può essere risolto nelle prossime ore.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna favorevole domani vi sostiene, se c’è qualcosa da chiarire questo è il momento giusto per farlo. Prendetevi un momento per riflettere sul da farsi nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro si recupera, ma dovrete impegnarvi molto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: bene l’amore (qualcuno potrebbe fare un passo avanti).

