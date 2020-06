Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, se avete problemi con il lavoro, cercate di evitare di farli ricadere sulla vostra vita sentimentale. La stanchezza domani si farà sentire, ma prima di riposare ci sono dei problemi da risolvere. Sul lavoro sarebbe meglio non correre rischi…

SCORPIONE

Cari Scorpione, le coppie che da poco hanno fatto un passo in più, ora devono pensare ad un nuovo progetto insieme. Liberati delle questioni inutili. Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche problema di troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore cercate di non lasciarvi ingannare dalle illusioni… Dovete usare la logica per risolvere i problemi. Momento complicato per il lavoro, cercate di non indispettire nessuno se volete ottenere qualcosa.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore sarebbe meglio essere cauti, in questo momento ci si può riavvicinare a qualcuno, ma con molta calma… Non potete sempre avere ragione, cercate di ascoltare gli altri. Bene il lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta una giornata migliore per l’amore, è il momento di impegnarsi e di mettersi in gioco. Anche l’umore è migliore. Potreste avere voglia di cambiamenti radicali nella vostra vita lavorativa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, in amore bisogna essere cauti, quella di domani sarà una giornata che porterà problemi e discussioni. Cercate di non prendervela per ogni cosa, non avete il mondo contro. Momento complicato per il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bella giornata per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro potreste avere voglia di cambiamenti radicali.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 26 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 25 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 25 giugno 2020