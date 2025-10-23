Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 24 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 24 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quello che state vivendo è un periodo di confronto costruttivo per le relazioni di lunga data: potrebbero emergere questioni latenti rimaste in sospeso per troppo tempo. Capitolo lavoro: l’ambiente si presenta complesso e pieno di sfide ma ogni rallentamento va interpretato come un’opportunità di riflessione e miglioramento.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 ottobre 2025), arriva un’atmosfera più distesa, anche se nel corso delle ultime settimane ci sono stati momenti di forte nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, per chi lavora in proprio o si dedica al commercio le stelle promettono sviluppi interessanti. Molto interessanti. Mercurio in opposizione potrebbe portare delle revisione dei conti.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore avete ottime prospettive per i sentimenti, in particolare nel corso del prossimo fine settimana potrete conquistare chi desiderate. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i lavori pratici, manuali o imprenditoriali. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, sentimenti in primo piano e necessità di piccoli o grandi chiarimenti in queste ore di fine ottobre. Le coppie che hanno fatto una scelta di vita sono più serene. Per quanto riguarda il lavoro, discreto periodo dal punto di vista della realizzazione personale. Sogni e progetti coltivati nel tempo ora hanno una concreta possibilità di vedere la luce.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 24 ottobre 2025), l’amore si colora di nuove sfumature positive. Se siete in coppia, il dialogo e il sentimento diventano più profondi, ma prestate grande attenzione a non farvi trascinare da orgoglio ed eccessiva rigidità. Lavoro? Buon periodo per chi lavora a contatto con il pubblico, nella vendita o nei servizi.

VERGINE

Cari Vergine, periodi di insicurezza e malinconia vanno finalmente lasciati alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo offre spunti di miglioramento e possibilità di pianificare progetti per l’anno che verrà, ma siate prudenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime prospettive per i sentimenti.