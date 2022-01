Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore se qualcuno vi piace davvero, non abbiate timore a dichiararvi. Inutile tirare troppo la corda, fatevi avanti. D’altronde non avete nulla da perdere. Sul lavoro potete fare ottimi investimenti e scelte importanti per il futuro, bisogna costruirsi le cose piano piano e con tanti sacrifici se volete arrivare in alto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 gennaio 2022), giornate importanti per l’amore e gli incontri. Le stelle vi assistono e potete togliervi belle soddisfazioni. Chi è single potrebbe incontrare l’anima gemella. Sul lavoro avete superato delle difficoltà e ora arriva il momento di raccogliere i frutti e prendersi delle responsabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore imparate a mantenere le distanze senza farvi troppi problemi. Sul lavoro c’è qualche questione finanziaria da risolvere, forse avete speso oltre le vostre possibilità. Se necessario, chiedete un consulto a chi ne capisce di più.

CANCRO

Cari Cancro, approfittate del weekend in arrivo per parlare con una persona con la quale c’è stato un litigio o discussioni. Forse non è stata molto chiara nei vostri confronti e questo vi fa soffrire. Sul lavoro c’è stato qualche passo falso, ora è il momento di recuperare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 gennaio 2022), in amore dovete abbassare un po’ le pretese e non esagerare. Giornate difficili all’inizio della prossima settimana, quando sarà difficile mantenere la calma. Sul lavoro siete stanchi, avreste bisogno di una pausa.

VERGINE

Cari Vergine, con Venere dalla vostra parte l’amore sarà assoluto protagonista. La Luna poi è davvero intrigante e positiva, insomma un quadro astrale da sfruttare al massimo. Sul lavoro è il momento di diventare grandi e capire cosa volte fare davvero. Il tempo passa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: giornate magiche in arrivo in amore.