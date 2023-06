Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 giugno 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 giugno 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete cresciuti, maturati. Ora potete davvero fare il grande passo che cercate di fare da tempo. Possibili incontri importanti durante uno spostamento. A breve Venere inizierà un transito che durerà tanti mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 giugno 2023), se state vivendo una relazione particolare, i nodi arriveranno al pettine. In generale tutti i rapporti d’amore da qualche tempo stanno conoscendo una fase di revisione. Capitolo lavoro: non dovete abbattervi, le cose si sbloccheranno ma attenzione alla fatica nel corso delle prossime ore. Tenete duro il weekend è quasi arrivato.

GEMELLI

Cari Gemelli, solo chi vive una relazione disturbata da tempo dovrà prendere una decisione. Per quanto riguarda il lavoro, è una situazione di cambiamento, probabile che non si abbiano certezze, anche per l’autunno.

CANCRO

Cari Cancro, sta per arrivare una estate in cui ci sarà più voglia di ridere, di divertirsi. Non dovete lasciarvi coinvolgere troppo da inutili problemi, si formeranno coppie e il vostro segno sarà tra i favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcuno ha minacciato la vostra posizione, ora non dovete pensarci più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 giugno 2023), grandi novità in arrivo. Le novità saranno avvertite anche da chi vive rapporti di vecchia data. Le coppie più solide, quelle che vanno avanti da almeno un anno, possono programmare una convivenza o un matrimonio. Capitolo lavoro: è un momento in cui potete avere dei riscontri, ma dovete lottare. Continuate a lottare.

VERGINE

Cari Vergine, possibile qualche tensione se avete a che fare con Pesci e Sagittario. Settimana importante che spinge ad instaurare un rapporto valido con la persona che amate. Lavoro? Farete delle richieste in questo periodo con la certezza che entro poco arriveranno delle risposte attese da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GIUGNO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: grandi novità in arrivo per tanti di voi. Bene anche il lavoro, ma ci sarà da lottare.